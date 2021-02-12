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'da 44 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 44 kişi ’da yakalanmasının ardından sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:43 ABONE OL
Ankara'da 44 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye'ye yasal olmayan yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 44 kişi Ankara'da yakalanmasının ardından sınır dışı edilmeleri için işlemler başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Altındağ ilçesinde 14 kişi, AŞTİ içerisinde 5 kişi, Gölbaşı ilçesinde 13 kişi, Mamak ilçesinde 2 kişi, Keçiören ilçesinde 10 kişi olmak üzere toplamda Afganistan uyruklu 44 kişi yakalandı.
Yakalan kişiler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlemlere başlatıldı.

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Ankara'da 44 kaçak göçmen yakalandı
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