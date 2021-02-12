Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı

'de kamyon alev alev yandı

'de metro inşaatına malzeme taşıyan kamyon alev alev yandı. Kısa sürede şantiye alanına gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü. Yanan kamyonun görüntüleri ise şantiyede bulunan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 17:02 Son Güncelleme: 12.2.2021 17:02 ABONE OL
Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı

Yangın, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, metro şantiyesine malzeme taşıyan kamyonun, şantiye alanına girdiği anda motor kısmından alevler yükseldi. Kamyonun sürücüsü şantiyedeki güvenlik personelinin kendisini uyarmasıyla aşağıya indi. Alevler kısa sürede kamyonu sardı. Hortumlarla su tutarak yangını söndürmeye çalışan kamyon şoförü başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede şantiye alanına gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü. Yanan kamyonun görüntüleri ise şantiyede bulunan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA