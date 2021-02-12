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Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı muhtarlık seçim kavgasında 26 kişi gözaltına alındı

’ın Çınar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı muhtarlık seçim kavgasına karışan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmatta bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:31 ABONE OL
Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı muhtarlık seçim kavgasında 26 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar ilçesi, Solmaz mahallesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında 9 Şubat 2021'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi ise yaralanmıştı. Jandarma timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 5 AK-47 kaleşnikof tüfek, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 yivsiz av tüfeği, 858 değişik çapta fişek, 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahısların işlemleri ise sürüyor.

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Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı muhtarlık seçim kavgasında 26 kişi gözaltına alındı
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