Boğaz’da korkutan tablo

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su Sarıçay'a karışarak denizle buluştu. Boğazın mavi suları biran da kahverengiye dönerken o anları görüntüleyen fotoğrafçı Cihan Kurnaz gördüklerine inanamadığını söyledi.

Çanakkale'de doğup büyümesine rağmen ilk defa böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldığını söyleyen fotoğraf sanatçısı Kurnaz, "Her yıl yılın bu aylarda yağmurunda etkisiyle Sarıçay'dan akan su çamurlu karışarak boğaza akıyor. Fakat bu yoğunluğu ilk kez görüyorum. Daha önce hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz derecede etkilerken Gökçeada ve Bozcaada'ya da feribot seferleri yapılamamıştı.