Denetimlerinde ele geçirilen 7 ton malzeme imha edildi

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde diğer kurumlarında destek verdiği denetimlerde ele geçirilen 7 ton tarihi geçmiş ürün, imha edildi.

Zabıta Müdürlüğü, 3 aylık denetimlerde market, bakkal, kasap ve denetime tabi tutulan işyerlerinde yapılan kontrollerde 7 ton yiyecek ve içecek ürüne el koydu.

Halkın sağlığını önemseyerek yapılan denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, koronavirüs salgını sürecinde 7 ton tüketim malzemesi ele geçirilerek 8 işyerine cezai işlem uygulandığını söyledi.

Miadı dolmuş ürünlere yönelik denetimlerin taviz verilmeden devam ettiğini söyleyen Gümüştaş şunları kaydetti: "Zabıta ekiplerimiz olmak üzere kurumlarımızın da destek verdiği koronavirüs denetimlerinde ilçede bulunan işyerlerinde miadı geçmiş ürünlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 aylık çalışmalarımız da 7 ton ürüne el koyarak imha ettik. Bu yönde tarihi geçmiş ürünler bulunduran iş yerlerinden topladığımız malzemeleri imha çalışmasının yanı sıra uyarılara uymayan işyeri sahipleri hakkında kabahatler kanuna göre yasal işlem başlattık. Koronavirüs salgını sürecinde uyarıları dikkate almayan 8 işyerine cezai işlem uyguladık. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla bu yönde denetimlerimiz devam edecektir." diye konuştu.