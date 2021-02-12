Diyanet ile 12 Şubat 2021 Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma Hutbesi’nin konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 12 Şubat 2021 Cuma hutbesi yayınlandı. Her hafta olduğu gibi Perşembe günü yayınlanan hutbenin konusu hakkında sorgulamalar sürerken; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının önemi anlatılacak. Bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusu "Manevi Huzur İklimine Girerken" olarak belirlendi.

CUMA HUTBESİ KONUSU YAYINLANDI! 12 ŞUBAT 2021

MANEVÎ HUZUR İKLİMİNE GİRERKEN

Muhterem Müslümanlar!

Üç ayların manevî iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın Ramazan'ın muştusu olan Receb ayının ilk günü. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise Regâib Gecesi. Bizleri bu rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan Yüce Allah'a hamd ü senalar olsun. İslam'ın eşsiz güzelliği ile gönüllerimizi buluşturan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve selam olsun. Aziz milletimizin ve İslâm âleminin üç ayları ve Regâib Gecesi mübarek olsun.