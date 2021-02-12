En güzel ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları: 12 Şubat yeni, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma mesajları sözleri ile sevdiklerinizi hatırlayın

Cuma mesajları ve sözleri, yakınlarının bu bayram gününü tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılmakta. Koronavirüs gölgesinde geçecek yeni bir Cuma gününe erişen islam alemi, aynı zamanda yarın mübarek üç aylara ulaşacak olmanın huzurunu yaşıyor. Sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik etmek için, aşağıda bulunan resimli Cuma mesajları arasından beğendiklerinizi seçebilir ve SMS, Whatsapp ya da herhangi bir sosyal medya platformu aracılığı ile Cuma mesajını paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI! KISA, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 12 ŞUBAT 2021

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar