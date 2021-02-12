Espriler - En Komik, İğrenç, Soğuk, Kötü Espriler - Güldüren Espri Örnekleri

İnce anlamlı, güldürürken düşündüren ve mecaz anlamda söylenen sözlere espri adı verilir. En komik esprilerin yanı sıra güldürmeyen ve soğuk espriler olarak adlandırılan sözler de vardır. Hayatımızın her anında karşımıza çıkabilen ve hemen herkesin mutlaka yaptığı bir espri bulunur. En komik ya da en soğuk espriler bu noktada sıkça araştırılan konulardan da birisidir. İğrenç, kötü olarak adlandırılan en soğuk espriler ve en komik espriler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

ESPRİ NEDİR?

Espri, güldürürken düşündüren ince anlamlı söylenen sözlerdir. Mecaz anlam taşınıdırken bu sözlerin söyleniş amacı ise bir kişiyi ya da topluluğu güldürüp, eğlendirmektir. Espriler de kendi aralarında çeşitlendirilmiştir. En komik, iğrenç, en kötü, ve en soğuk espriler olarak hayatımızın her anında karşımıza çıkabilir.

ESPRİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan sözcüklerden birisidir. İnce anlamlı ve düşünürken güldüren sözlere verilen bu sözcüğün yazımı konusunda da sıkça hatalar yapılır. En sık yanlış yazılan ve doğru yazımı en fazla araştırılan kelimelerden birisidir.

Espri kelimesi günlük yazışmalarımızda karşımıza ''espiri'' olarak da çıkabilmektedir. Bu yazım ise yanlıştır. Doğru yazılışı ise espridir.

ESPRİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Espriler genellikle mecaz anlam taşımaktadır.

İnce anlamlı ve güldürürken düşündüren sözlerdir.

Soğuk, kötü, iğrenç ve en komik espriler olarak günümüzde adlandırılabilmektedir.

EN SOĞUK ESPRİLER

1. Rock yapmayan kişiye ne denir?

- yaprock.

2. Ben Yedigün içiyorum sen Onbeşgün iç.

3. Yeni yapılmış resimlere ne denir?

- 'nev'resim.

4. Bir romanı 7 kız yazarsa nolur?

- seven kızın romanı.

5. Masada hangi örtü kullanılmaz?

- Bitki Örtüsü.

6. Yılanlardan korkma, yılmayanlardan kork.

7. Baykuşlar vedalaşırken ne der?

-Bay Bay Bay Kuş.

8. İshal olmuş böceğe ne denir?

- CIRCIR- böceği .

9. En ihtiyaç duyulan arı?

- başARI.

10. Gİ!T'Arı' getirde biraz şarkı söyleyelim.

KOMİK ESPRİLER

1. Senin adın ne ?

- Bill.

-Nerden bileyim be?

2. Yemeğin suyuna kim bandı ?



- KOLİ BANDI.

3. Top ağlarda, ben ağlamaz mıyım ?

4. En kaslı İlyas kimdir?

- CASİLLAS.

5. Ben yürüyelim diyorum Gerard Depardieu.

6. Ahmet Saz çaldı. Polis tutukladı.

7. Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giymemiş neden?

- Bebek antipatikmiş.

8. Ayakkabıcı sıkıyorsa alma dedi, bende korktum aldım

9. Adamın kafasına buda heykeli düşmüş, başıma ''buda mı gelecekti'' demiş.

10. Bir sınıftaki öğrencilerin hepsinin kilosu eşitmiş,

Çünkü EŞİT AĞIRLIK sınıfıymış.

KÖTÜ ESPRİLER

Eti tadında ama sebzesi tadında değil.

Adama evlimisiniz diye sormuşlar, hayır arsalıyım demiş.

Çocuk eskiden çok yaramazmış, ama artık yarabiliyor.

Sarımsağı havanda dövmüşsün, Ha Muş'ta.

Dondurmayı ben yalamam, himalayalar.

Kelebekler, köstebekler ama ben beklemem.

Bu gece seni kınıyorum , çünkü kına gecesi.

İzne çıkıcam ama çok yüksek merdiven lazım.

Nuri ölünce Çin'e gömsünler, nuriçinde yatsın.

Sibirya kurdu, ben bozdum.

İĞRENÇ ESPRİLER

Erkek ata ne denir?

Bayat"

En güzel çay hangi dağda içilir?

Çay bar-dağı'nda"

4. Murat neden intihar etmiş?

- İlk 3'e giremediği için

Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk, fırın sıcak geldi bahçeye çıktık.

Masada hangi örtü kullanılmaz?

- Bitki Örtüsü.

Adamın kafası atmış bacakları eşek.

Geçen gün geçmiş günlerimi aradım ama meşguldü.

Sinüs 60, kosinüs tutmuş…

Yağmur yağmış, kar peynir!



Baraj dendi mi, akan sular durur.

Kediler niçin havaalanına gidemez? Çünkü pist var.