Evsiz yaşlı kadına polis şefkati

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye gezen polisler, Orhangazi yolu üzerinde gece saatlerinde soğuk havada dışarıda dolaşan Emine A'yı (70) görünce yanına gitti. Elinde bir poşetle tek başına olan yaşlı kadınla bir süre sohbet eden ekipler, kadının evsiz olduğunu anlayınca üşümemesi için hemen ekip otosuna aldı. Yaşanan üzücü durumla ilgili Belediye ekipleriyle irtibata geçen ekipler, polis merkezinde misafir ettikleri kadını, belediyenin de yardımıyla bir otele yerleştirdi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaşlı kadının huzur evinde kalması için işlem başlattı.