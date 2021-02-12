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Evsiz yaşlı kadına polis şefkati

’da evsiz olan 70 yaşındaki Emine A.’yı gece vakti sokakta dolaşırken gören polis, ekip otosuna aldıkları yaşlı kadını otele yerleştirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:37 ABONE OL
Evsiz yaşlı kadına polis şefkati

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye gezen polisler, Orhangazi yolu üzerinde gece saatlerinde soğuk havada dışarıda dolaşan Emine A'yı (70) görünce yanına gitti. Elinde bir poşetle tek başına olan yaşlı kadınla bir süre sohbet eden ekipler, kadının evsiz olduğunu anlayınca üşümemesi için hemen ekip otosuna aldı. Yaşanan üzücü durumla ilgili Belediye ekipleriyle irtibata geçen ekipler, polis merkezinde misafir ettikleri kadını, belediyenin de yardımıyla bir otele yerleştirdi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaşlı kadının huzur evinde kalması için işlem başlattı.

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Evsiz yaşlı kadına polis şefkati
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