Gösterişli doğum günü partisi yerine kimsesizlerine yardım edin

Doğum günü kutlamaları değerli bir anı olarak anımsamaktan öteye gidip bir tüketim çılgınlığına dönüşmeye başladığını belirten Yücetaş, "Gösteriş haline getirmekle kalmayıp, bütçeyi daha faydalı bir yerde kullanılabilecekken büyük tutarlarda paralar israf derecesinde harcamaya başlandı. Bu olayı faydalı bir hale dönüştürme konusunda kafa yorduk. Böylece bir doğum günü etkinliğini şov unsurlarından arındırıp bir çok insanın kalbine gerçekten dokunacak bir çalışmanın başlangıcı yapmak için.kış mevsiminde belki bizler kadar şanslı olmayan ihtiyaç sahiplerine bot, mont,gıda kolisi hediye etmiş oluruz" diyerek sosyal medyadan çağrıda bulundu.

YÜZLERCE AİLE DESTEK VERDİ

İnayet Öztürk Yücetaş'ın bu çağrısına durumu iyi olan yüzlerce maddi durumu duyarlı anneler cevap verdi. Aileler çocuklarına gösterişli doğum günü partileri yapmak yerine yoksum ailelere gıda paketi, yüzlerce çocuğa mont, ayakkabı almayı seçti. Bir ay içinde 115 aileye gıda paketi, 45 çocuğa mont ve 55 çocuğa kışlık bot yardımında bulundu. İyilik meleği Yücetaş, bağışçıların yardımlarını tek tek yerlerine ulaştırdı. Şimdiye kadar 30 köyde çocuklara yaş pasta ikramında bulunduklarını da belirten Yücetaş, "Hiç pasta yemeyen çocuklarımızın olduğunu gördük, Bu tadı onlara ikram ederek hepsinin pasta yemesini sağlamış olduk. Çocukların birçoğu ilk defa pasta yediğini ve çok beğendi. Bu mutluluk binlerce doğum günü partisine bedel. Kısa sürede bin çocuğun haylilini gerçekleştirdik" diye konuştu.