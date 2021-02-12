HES kodu nasıl alınır, nerelerde zorunlu? SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler doğrultusunda kamu kurumlarına giriş, toplu taşımı kullanımı gibi alanlarda HES kodunun zorunlu kılınması, HES kodu nasıl alınır sorusunun da sıklıkla araştırılmasına sebep oluyor. Salgınla mücadele devam ederken cadde, sokak, pazarlar dahil olmak üzere tüm kalabalık yerlerde geçerli olan bu kod sayesinde salgının kontrol altında tutulması mümkün oluyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

Koronavirüs sebebiyle ilk aşamada sınavlar ve şehirler arası ulaşımda zorunlu kılınan HES kodu, hayatın birçok alanında zorunlu hale getirildi. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün.

İşte HES kodu alma işlemleri...