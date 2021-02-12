İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması | Yasaklar ne zaman bitecek?

Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Çok yakından daha normal şartlar altında yaşayacağımızı belirtirken bilindiği üzere yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı hafta içi belirtilen saatlerde hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz.

Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.