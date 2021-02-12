İngiliz cocker spaniel köpek özellikleri - İngiliz ve Amerikan cocker köpek ırkı hakkında bilgiler

Köpek sahiplenmek ve ona bakmak kolay gibi görünse sorumluluk isteyen bir konudur. Çünkü o köpeğin cinsini, ırkını ve beslenme şeklini bilmeden bakımını sağlamak neredeyse mümkün değildir. Bu yazımızda İngiliz cocker spaniel köpek özellikleri hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız. İngiliz ve Amerikan cocker köpek ırkı hakkında bilgiler ve daha fazlası…

İNGİLİZ COCKER

Uzun kulaklı köpek olarak bilinen, genel olarak av ve bekçi köpeği olarak kullanılan, iyi huylu, etkin bir spor köpeğidir. Alan, çalışma ve gösteri cocker köpekleri gibi türleri vardır. Bu köpeğin cinsi İngiliz olup, Field Spaniel ve İngiliz Springer Spaniel'in işçi köpek formuna yakın olmasına rağmen bir miktar Amerikan kuzeni Amerikan Cocker Spaniel'e benzemektedir. Cocker sözcüğü anlamı ise, çoğunlukla çulluk avlamak için kullanılmalarından kaynaklanmaktadır. ABD dışında, bu cins genellikle kısaca Cocker Spaniel olarak bilinir. İngiliz yavru cocker ırkı türünün bazıları da Amerika köpek türlerinin ırkına benzemektedir.

AMERİKAN COCKER ÖZELLİKLERİ

Eğitimi kolay, zeki ve akıllı köpeklerdir.

15 yıla kadar yaşayabilirler.

Erkek: 13-16 kg, Dişi: 12-15 kg kilo ortalamalarına sahiptirler.

Erkek: 38-43 cm, Dişi: 36-41 cm boy oranlarına sahiptirler.

Sahibini mutlu etmek için genelde emirleri yerine getirir.

Sert eğitimler, zorlu sınavlar kötü sonuçlar verebilir.

Ödül olarak mama verilirse eğitimlerinde daha başarılı olur.

Sahibini sever, onu korumak için yanında durur.

Bir Cocker'ı eğitmek için hemen başlamalısınız.

Koruyu aşıları bitene kadar sosyalleşmeyi öğretmeniz gerekir.

Bu köpekler duydukları sesler karşısında tepki verebilirler.

"Dur" komutu ilk başta öğretilmelidir.

AMERİKAN COCKER TÜY DÖKER Mİ?

Bu ırk köpekler orta derecede tüy dökerler. Soğuk ve sıcak havalara adapte olabilmek için tüy dökme gereksinimi duyarlar. Çift tabakalı tüy yapısına sahiptir. Vücutlarını kaplayan tüylerin bir kısmı yumuşak ve ipeksidir. Diğer yanları da gür ve yünsü yapıya sahiptir. Haftada en az 2 veya 3 kere fırçalanması gerekir. Eğer mümkünse her gün fırçalamak daha iyi olur. Ayrıca tüy bakımında pati ve kulak tüyleri mutlaka kısaltılmalıdır. Yılda 3-4 kez tıraş ihtiyacı doğabilir.