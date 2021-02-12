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'de ağaç aracın üzerine devrildi

'de etkili olan rüzgar ve sağanak yağış sonrasında bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 09:02 Son Güncelleme: 12.2.2021 09:03 ABONE OL
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Olay sabah 07.00 sıralarında Fenerbahçe Kalamış Caddesi üzerinde meydana geldi. Etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle defne ağacı park halindeki Altuğ Öncü'ye ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aracının yanına gelen Altuğ Öncü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öncü "Doğal afetlerle yaşamayı öğreniyoruz artık. Geceden park etmiştik. Rüzgar başladığını duyduk ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Ağaç çekilince göreceğiz zarar var mı diye" diye konuştu.

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Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
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