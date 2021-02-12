Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Olay sabah 07.00 sıralarında Fenerbahçe Kalamış Caddesi üzerinde meydana geldi. Etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle defne ağacı park halindeki Altuğ Öncü'ye ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ



Aracının yanına gelen Altuğ Öncü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öncü "Doğal afetlerle yaşamayı öğreniyoruz artık. Geceden park etmiştik. Rüzgar başladığını duyduk ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Ağaç çekilince göreceğiz zarar var mı diye" diye konuştu.