Karlı havada denize girdiler! Burası İstanbul Sarayburnu...





"KAR YAĞINCA DAHA GÜZEL OLACAK"

54 yaşındaki Murat Canti, "Yazın herkes yüzer. Önemli olan bu havalarda da vücudu dinç tutmak, yüzebilmek. Sağlığımızı buna borçluyuz. Vücudumuzu alıştırdık senelerce. Suda şifa var. Hiç hasta olmuyoruz. 50 yıldır giren var aramızda. Pazar gününü bekliyoruz kar yağacak diyorlar. O zaman da hep beraber geleceğiz. Kar yağdığında daha güzel olacak" dedi.



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