Son dakika haberleri: Kastamonu deprem ile sallandı! 12 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kastamonu deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre sabah erken saatlerde Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Kastamonu merkez olduğu paylaşıldı. Sabah 6.37'de gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'a ait son depremler listesine göre yaşanan Kastamonu depreminin detaylı verileri şöyle;