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Son dakika haberleri: deprem ile sallandı! 12 Şubat ve son depremler listesi

12 Şubat sabah saatlerinde ve ’nden gelen son dakika verilerine göre 'da deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak depremi hisseden Kastamonulular kısa süreli korku yaşadı. Aşağıda,Kastamonu'da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyerek son verileri öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 06:48 Son Güncelleme: 12.2.2021 07:15 ABONE OL
Son dakika haberleri: Kastamonu deprem ile sallandı! 12 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kastamonu deprem ile sallandı! Gelen son dakika haberine göre sabah erken saatlerde Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Kastamonu merkez olduğu paylaşıldı. Sabah 6.37'de gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'a ait son depremler listesine göre yaşanan Kastamonu depreminin detaylı verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ PAYLAŞTI: 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise sabah yaşanan depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem uykuda yakaladı! Sabah erken saatlerde Kastamonu deprem ile sallandı | Video

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Son dakika haberleri: Kastamonu deprem ile sallandı! 12 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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