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Kobra ve foya zehir tacirlerinin korkulu rüyası

’nın uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Kobra’ ve ‘Foya’, geçtiğimiz yıl yakaladıkları 144 litre sıvılaştırılmış metamfetaminle tarihin en büyük operasyonuna imza attı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.2.2021 13:37 ABONE OL
Kobra ve foya zehir tacirlerinin korkulu rüyası

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli uyuşturucu arama köpekleri 3 yaşındaki Belçika Malinois cinsi 'Kobra' ve 8 yaşındaki Belçika Malinois cinsi 'Foya' il genelinde katıldıkları uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu. Hassas burunlu köpekler, yerleşim alanları ve karayolu üzerinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyonu bulan uyuşturucu madde yakaladı.

Uyuşturucu madde arama köpeği eğiticilerinin komutlarını eksiksiz yerine getiren Kobra ve Foya'nın geçtiğimiz yıl katıldığı 31 operasyonda, 9 kilo 806 gram, 855 gram skunk, 51 adet sentetik hap, 2 bin 464 kök kenevir, 20 gram katı metamfetamin, 144 litre sıvı metamfetamin, 30 gram bonzai, 360 gram kokain ele geçirildi.

TARİHİ OPERASYONA İMZA ATTILAR

İl Jandarma Komutanlığı'nın hassas burunlu köpeklerinden 'Foya' geçtiğimiz yıl tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birisine imza attı. Foya'nın katıldığı operasyonda, tırın dorsesinde bulunan 3 adet eski model aracın akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi.

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Kobra ve foya zehir tacirlerinin korkulu rüyası
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