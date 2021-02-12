Motosikletlinin ölümüne sebep oldu! Taksicinin 9 yıl hapsi istendi

Kaza 17 Aralık 2020 tarihinde 15.00 sularında İstanbul Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen 21 yaşındaki motosikletli Yunus Yıldırım, emniyet şeridinde bekleyen taksici İsmail K.'nın taksisine arkadan çarptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adliyeye sevkinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACI HIZLA GERİ GERİ SÜRMÜŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede, taksi sürücüsü İsmail K.'nın olay günü Kadıköy istikametine giderken araçtaki yolcuların Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek istemeleri üzerine şüphelinin aracın frenine basarak aracı sağ şeritte durduğu ve aracı geri geri sürerek kaçırdığı sapağa doğru ilerlediği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede aynı zamanda bu sırada motorsikleti kullanan Yunus Yıldırım'ın bu esnada aracını geri geri hareket ettiren şüpheliye çarptığı ve kaza sonucu motorsikleti süren Yunus Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, olaydan sonra ifadesi alınan şüpheli İsmail K.'nın ise suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede taksi için bulunan müşterilerin ifadelerinin şüphelinin ifadesiyle çeliştiği anlaşılmakla şüphelinin üzerine atılan suçu işlediği, şüphelinin taksiyi hızlıca geri geri hareket ettirmesiyle söz konusu suça sebebiyet verdiği açıklanarak şüpheli İsmail K.'nın 'Bilinçi taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis ceza istemiyle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İsmail K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.