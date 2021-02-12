Nefes borusuna havuç kaçan Aysima bebek telefonla yapılan ilk yardım tarifiyle hayata tutundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Melike Ok, bebeğinin nefes alamadığını ve morarmaya başladığını söyledi. Yardım çağrısını alan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taydemir, anneye sakin olmasını ve söylediklerini yapmasını istedi. Anne Melike Ok, sağlık görevlisinin söylediği şekilde yüz üstü çevirdiği bebeğinin sırtına vurarak nefes borusunu tıkayan havuç parçasının çıkmasını sağladı. Aysima bebeğin ağlama sesini duyan 112 görevlisi, bebeğin kontrolü için adrese ambulans yönlendirdi. Sağlık ekipleri yapılan kontroller sonucu Aysima bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit etti.

HAYAT KURTARAN SAĞLIK PERSONELİ, MİNİK AYSİMA'YI ZİYARET ETTİ

Aysime bebeği evinde ziyaret eden Şirin Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Çağrıyı aldığımda anne çok panikti. Çocuğunun boğazına havuç kaçtığını söyledi. İlk başta 'heimlich manevrası'nı tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı ilk parça çıktı. Çocuğun sesi geliyor mu? dediğimde gelmiyor dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim ikincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım' dedi.

TELEFONDAKİ TARİF SAYESİNDE BEBEĞİMİ KURTARDIM

Telefonla yapılan tarif sayesinde bebeğini kurtardığını belirten anne Melike Ok, "Bebeğimi o halde görünce hemen 112'yi aradım. Sağlık personeli telefonla yapmam gereken ilk yardım müdahalesini anlattı. Bende hemen onu uyguladım. Aynı yöntemi tekrar yaptığımda bebeğimiz boğazındaki havuç çıktı ve bebeğim rahat nefes almaya başladı. Sağlık çalışanları olmadığı sürece bizde var olamayız. Benim çocuğum ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi varsınız çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İLKER BAŞ/SABAH