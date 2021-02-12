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İl Emniyeti Müdürlüğü kurban kesti

İl Emniyeti Müdürü Selçuk Doğuş’un talimatı ile ve Eyyübiye ilçelerinde meydana gelen iki farklı olayda yaralanan polisler için kurban kesildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:12 Son Güncelleme: 12.2.2021 15:33 ABONE OL
Şanlıurfa İl Emniyeti Müdürlüğü kurban kesti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Hilvan ve Eyyübiye ilçelerinde olaylara giden polis ekipleri yaralandı. İl Emniyeti Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatı Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kaza, bela ve terör olaylarının dualarla kurban kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada:

"Şanlıurfa'nın Hilvan ve Eyyübiye ilçelerinde meydana gelen iki farklı olayda yaralanan meslektaşlarımız ve tüm personelimiz için, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selçuk Doğuş'un talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımlarıyla okunan duaların ardından kurban kesimi gerçekleştirilmiştir." denildi.

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Şanlıurfa İl Emniyeti Müdürlüğü kurban kesti
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