Şanlıurfa İl Emniyeti Müdürlüğü kurban kesti

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Hilvan ve Eyyübiye ilçelerinde olaylara giden polis ekipleri yaralandı. İl Emniyeti Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatı Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kaza, bela ve terör olaylarının dualarla kurban kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada:

"Şanlıurfa'nın Hilvan ve Eyyübiye ilçelerinde meydana gelen iki farklı olayda yaralanan meslektaşlarımız ve tüm personelimiz için, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Selçuk Doğuş'un talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımlarıyla okunan duaların ardından kurban kesimi gerçekleştirilmiştir." denildi.