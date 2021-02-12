Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? Erkek ve bayan sevgiliye Sevgililer Günü hediye önerileri…

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için geri sayım sürerken sevdiğine hediye almak isteyenler Erkek ve bayan sevgiliye Sevgililer Günü hediye önerileri öğrenmek adına Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? Sorusuna yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.
14 Şubat Sevgililer Günü erkek ve bayan sevgili için alınabilecek hediyelere ilişkin öneriler ve tüm detaylar şöyle;
SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?
Sevgililer Gününde sevdiğinize nasıl bir hediye alacağınızı bulamadıysanız sizlere yardımcı olabilecek hediye fikirlerini topladık.
1. Fotoğraf sürprizi
Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.
2. Aşkınızı çizin
Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.
3. Mum ışığında yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.
4. Aşk kutusu
İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.
5. Biraz macera
Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.
Puzzle alabilirsiniz: Biliyorsunuz ki puzzle ile uğraşmak gün içerisinde yaşanılan stresi, sıkıntıyı giderir ve herkesi mutlu eden hediyelerden biridir. İster sevgiliniz ile olan fotoğrafınızı puzzle'laştırıp hediye edebilirsiniz isterseniz de hoşunuza giden bir manzara fotoğrafını puzzel'a çevirip hediye edebilirsiniz.
Sırt Çantası: Tatile gitme gibi bir planınız varsa o zaman en uygun hediye bir sırt çantası olabilir. Bu çantanın yanına da iki tane uçak bileti neden olmasın?
Aksiyon Kamerası: Şu sıralar en popüler ürünlerden biri de aksiyon kamerası. Çeşitli aktivitelerde aksiyon kameraları kullanarak eğlenceli, keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.
Posterini asın: İkinize ait en sevdiğiniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gideceğiniz mekana asın. Aşkınızı üzerinizde taşıyın İkinizin resmini bir tişört üzerine bastırıp, arkasına şiir, sevginizi anlatan sözler veya tanışma hikayenizi yazdırabilirsiniz.
Aşk pastası: Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine krem şantı ile 'seni seviyorum' yazın.