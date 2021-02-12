Son dakika: Adana'da operasyon! 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi!

Başlatılan soruşturma kapsamında fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sabinin birlikte hareket ederek, bu krediyi çekip, zimmetlerine geçirdiğini tespit etti. 25 kişinin hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah Adana merkezli Mersin ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.