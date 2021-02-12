Son dakika | CHP'de Tugay Adak depremi: Katilleri tanıyorum!

Son dakika haberi: Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Babası cezaevinde olan genç, annesi ve kardeşine bakabilmek için okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı. Uzun süredir işsizdi.
Kartepe Belediyesi Meclis üyesi olan Tugay girdiği bunalımdan çıkamadı ve önceki gün kendisini İzmit'te köprüden aşağıya atarak yaşamına son verdi. İşte kahreden ölüme ve CHP'yi sarsan istifalara ilişkin son dakika gelişmeleri;
SON DAKİKA CHP'DE TUGAY ADAK İSTİFALARI
Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü belirten arkadaşları, sosyal medyada CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterirken, Tugay'ın ölümünden sonra CHP ilçe örgütünde peş peşe istifalar yaşandı.
CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar istifası ile başlayıp CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Cihan Çakır, Fatih Harbi, Yasin Çakmak ve Elif Sert ile devam eden istifalara dün yenileri de eklendi.
PARTİ ZİHNİYETİNDEN UTANDIM
CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Umut Bali, parti zihniyetinden utandığını belirterek parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu:
USANDIM: "Çıkarları uğruna herkesi basamak gibi kullanan, kongrelerde, seçimlerde, meydanlarda oy isterken gençlerimize önem veriyoruz, istihdam sağlayacağız ve buna benzer hikaye yazan parti vekilleri, belediye başkanı ve adayları utanmadınız ve sanırım bundan sonra da utanmayacaksınız ama ben sizden ve yalanlarınızdan usandım.
Dipnot: Disiplin kuruluna vermeye zahmet etmeyin, sizlerden ve zihniyetinizden usandığımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim"
KOCAELI CHP KARTEPE ILCE YONETICISI CIHAN CAKIR GOREVINDEN ISTIFA ETTI
"KATİLLERİ TANIYORUM"
CHP'de uzun yıllar görev alan Ali Sarı'nın eşi Meltem Sarı da parti üyeliğinden istifa etti. Sarı istifasını "Atam kalk... Cumhuriyet Halk Partisi gençlerine sahip çıkmıyor" sözleriyle duyurdu.
KOCAELİ ONCEKI GUN KATILLERİ TANIYORUM BASLIKLI KOSE YAZISI YAZAN AYSUN OZCAN ERENKAYA BIR GUN SONRA HOSCAKAL CHP YAZISI ILE ISTIFASINI DUYURDU
Yine Kocaeli'nde bir medya kuruluşunun sahibi olan ve CHP'de geçmiş dönemlerde İzmit İlçe Yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya da kendisine ait internet haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" köşe yazısı ile parti yöneticilerine tepki gösterip, parti üyeliğinden istifa etti. Öte yandan bir çok partili ve vatandaş, Tugay Adak ve ona yapılan vefasızlık ile ilgili sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getirdi.
KOCAELİ CHP KARTEPE İLCE YONETICISI ELİF SERT GOREVINDEN İSTİFA ETTİ
O BİZİM HER ŞEYİMİZDİ
Tugay Adak'ın intihar etmeden önce "Sen okulunu bitireceksin. Anneme bakacaksın. Annem sana emanet" mesajı yazdığı kardeşi Tayfun Adak (22) ise "Acımız çok büyük, abimi yeni toprağa verdik. O bizim her şeyimizdi" dedi.
KOCAELI KARTEPE CHP ILCE YONETICISI GOREVINDEN ISTIFA ETTI