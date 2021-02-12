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SON DAKİKA HABERİ: Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Dikkat çeken ifadeler

'un ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü. Hurmalık Mahallesi'nde yaşayan K.İ. (35) ve eşi Z.İ'den (32) haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı. Polis ekiplerinin araştırmaları korkunç gerçeği ortaya çıkardı..

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 18:14 Son Güncelleme: 12.2.2021 18:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Dikkat çeken ifadeler

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.

Hurmalık Mahallesi'nde yaşayan K.İ. (35) ve eşi Z.İ'den (32) haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

Olay yerinde ifadelerine başvurulan komşuların, çiftin aralarında tartışma sesleri duydukları ancak silah sesi duymadıkları öğrenildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecek

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SON DAKİKA HABERİ: Genç çift evlerinde ölü bulunmuştu! Dikkat çeken ifadeler
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