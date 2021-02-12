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Son dakika haberi: ’da genç kadının dehşeti yaşadı!

'da kamyonetle “makas” atarak ilerleyen bir maganda, cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra kamyonetteki magandalar ters istikamete doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kadın, magandaların peşinden koşarken, bir yandan da telefonla polisi aradı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:17 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul’da genç kadının dehşeti yaşadı!

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

GENÇ KADIN GÜPEGÜNDÜZ DEHŞETİ YAŞADI

Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: İstanbul’da genç kadının dehşeti yaşadı!
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