Son dakika haberi | İSTOÇ'ta büyük yangın: İş yerleri alev alev yandı

Son dakika haberi... Yangın, 06.00 sıralarında Bağcılar'daki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde 7'inci adada bulunan bir işyerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Bakırköy, Saroyer, Avcılar, Başakşehir ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.