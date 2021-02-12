Son dakika haberi | İSTOÇ'ta büyük yangın: İş yerleri alev alev yandı

Son dakika haberi... Yangın, 06.00 sıralarında Bağcılar'daki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde 7'inci adada bulunan bir işyerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Bakırköy, Saroyer, Avcılar, Başakşehir ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA İŞYERİ YANDI
İtfaiye ekipleri alev alev yanan işyerlerinde tazyiki su ve köpükle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında birbirine bitişik şekilde bulunan çok sayıda işyerinin yandığı öğrenildi. Yanan işyerleri kullanılmaz hale geldi.
Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.