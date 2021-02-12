Son dakika haberi: Karaman'da kız arkadaşlarıyla dışarıya çıktı! Silahlı saldırıya uğradı!

Bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Çukur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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