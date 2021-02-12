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Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:56 Son Güncelleme: 18.5.2021 09:00

Son dakika haberi: 'da kız arkadaşlarıyla dışarıya çıktı! Silahlı saldırıya uğradı!

DHA
Son dakika haberi: Karaman'da kız arkadaşlarıyla dışarıya çıktı! Silahlı saldırıya uğradı!

Son dakika haber: 'da silahlı saldırıya uğrdayan genç ölümden döndü. 2 kız arkadaşıyla markete gitmek üzere evinden çıkan Yakup Çukur (29), bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Çukur, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Karaman'da 2 kız arkadaşıyla markete gitmek üzere evinden çıkan Yakup Çukur (29), bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Çukur, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, bugün sabah saat 07.00'de Çeltek Mahallesi 404 Sokakta meydana geldi. Yakup Çukur, 2 kız arkadaşıyla birlikte, sigara almak için evden çıkıp, yürüdükleri sırada, koyu renkli bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Çukur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Karaman'da kız arkadaşlarıyla dışarıya çıktı! Silahlı saldırıya uğradı!
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