Son Dakika Haberi: Okullar açılıyor! MEB açıkladı, hemen arkasından İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı! Okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatili sona ererken, 'okullar ne zaman açılacak' sorusu hem öğrenci hem de veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime adım adım geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken, 15 Şubat tarihi öncesi süreç ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Genelgede, 15 Şubat öncesi seyahat muafiyeti ile ilgili bilgiler yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise ikinci dönem okulların açılış tarihi olarak 15 Şubat ve 1 Mart'ı belirlediklerini kamuoyu ile paylaştı. Selçuk, planlanan takvimi aktarırken tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmenin kısa vadede mümkün olmadığını belirtti. Selçuk ayrıca, okul sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını, haftada kaç gün okula gidileceği konularına da açıklık getirdi.
Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.
Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecek. Yüz yüze eğitime gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:
"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar.
Hepinizin bildiği gibi öğretmenlerimiz Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."
BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Koca şunları ifade etti;
Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.
Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE!
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu yeni genelge gönderdi.
Gönderilen genelgede 15 Şubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim-öğretim personelinin bu hafta sonu şehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi. Şehirlerarası yollarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi:
"Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek."