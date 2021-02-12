Son Dakika Haberi: Okullar açılıyor! MEB açıkladı, hemen arkasından İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı! Okullar ne zaman açılacak?

Sömestr tatili sona ererken, 'okullar ne zaman açılacak' sorusu hem öğrenci hem de veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime adım adım geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken, 15 Şubat tarihi öncesi süreç ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Genelgede, 15 Şubat öncesi seyahat muafiyeti ile ilgili bilgiler yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise ikinci dönem okulların açılış tarihi olarak 15 Şubat ve 1 Mart'ı belirlediklerini kamuoyu ile paylaştı. Selçuk, planlanan takvimi aktarırken tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmenin kısa vadede mümkün olmadığını belirtti. Selçuk ayrıca, okul sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını, haftada kaç gün okula gidileceği konularına da açıklık getirdi.

2021 ARA TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTİYOR?

Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLARDA YÜZ YÜZ EĞİTİM BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.