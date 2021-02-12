Son dakika haberi: Tüm dünya konuşmuştu! Monolit şimdi de parkta ortaya çıktı!

Gizemli olan bu monolitin daha sonra Milli Uzay Programının tanıtımı için konulduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de mahallemizde böyle bir monolit görünce hatıra fotoğrafı çektik" dedib

Monolit nedir, nasıl oluşur? Göbeklitepe'deki Monolit’in gizemi çözüldü