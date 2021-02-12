Son Dakika: İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi! 12 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Meteoroloji, kar yağışı için İstanbulluları uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlğü'ne ait son hava durumu raporları saatlik ve günlük olarak aşıda yer almaktadır. İşte, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı ve illere göre son tahminler...
SON DAKİKA: İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!
Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARI ÇİN DUYURU
İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu