Son Dakika: İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi! 12 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Meteoroloji, kar yağışı için İstanbulluları uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlğü'ne ait son hava durumu raporları saatlik ve günlük olarak aşıda yer almaktadır. İşte, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı ve illere göre son tahminler...

SON DAKİKA: İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.