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Son Dakika: İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi! 12 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden peş peşe hava durumu ve yoğun kar yağışı uyarıları geldi. Yapılan son tahminlere göre dün geç saatlerde yağmur ve sağanak olarak başlayan yağışlar, hafta sonu yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Yağışların yanı sıra şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşların tedbirli olması konusunda duyurular yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan İstanbul kar yağışı tahminleri nedeniyle "Kar ne zaman yağacak sorusu" en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte, 12 Şubat tarihli ve önümüzdeki iki güne ait kısa vadeli hava durmu tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 07:33 Son Güncelleme: 12.2.2021 08:03 ABONE OL
Son Dakika: İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi! 12 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Son dakika haberi; Meteoroloji, kar yağışı için İstanbulluları uyardı! Meteoroloji Genel Müdürlğünce yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün karla karışık olarak etkisini göstermesini bekleyen yağışlar kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Türkiye genelinde, başta batı ve kuzey kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışının yeni hafta ile birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgeleri de etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlğü'ne ait son hava durumu raporları saatlik ve günlük olarak aşıda yer almaktadır. İşte, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunun yanıtı ve illere göre son tahminler...

SON DAKİKA: İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Türkiye geneli için Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARI ÇİN DUYURU

İstanbul Valiliği, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının kenti terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, 14 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği, pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 15 Şubat Pazartesi günü hissedilir derecede azalarak, 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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Son Dakika: İstanbul kar yağışı uyarıları peş peşe geldi! 12 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri
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