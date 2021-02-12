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Son dakika: "Komşumuz evde fuhuş yapıyor" iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar...

Son dakika haberi... Sultangazi'de fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı. 7 katlı binanın birinci katında yaşayan kişilerin fuhuş yaptığını söyleyen bina sakinleri ile suçlamaların hedefindeki kişiler arasında kavga çıktı. Tekmeli tokatlı kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 12:14 Son Güncelleme: 12.2.2021 12:36 ABONE OL
Son dakika: Komşumuz evde fuhuş yapıyor iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar...

İstanbul Sultangazi'de bina sakinlerinin komşuları hakkında "fuhuş yapıyor" iddiasında bulunması üzerine ortalık karıştı... Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1'i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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Son dakika: "Komşumuz evde fuhuş yapıyor" iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar...
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