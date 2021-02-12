Son dakika: Tatar ve Saner’e ikinci doz aşı yapıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aşı sonrası yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid- 19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bin sayısına ulaşmıştır" dedi. Ocak ayında yükselen vaka sayılarının aşılamayla birlikte düşüşe geçtiğini belirten Tatar, günlük yapılan test oranlarının da arttığına dikkat çekti.