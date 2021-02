Trabzon'un 'Hachiko'su Boncuk Japonya'da haber oldu!

"VEFA ÖRNEĞİ"

Boncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Boncuk, ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, New York Daily News, ABD merkezli haber ajansı Associated Pres ve İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian gibi basın kuruluşlarında yer aldı. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen Boncuk, bu kez de Japonya'nın önde gelen televizyon kanallarından TV Asaşi'de yayınlanan programda konu oldu. Cemal Şentürk'ün tedavi gördüğü hastanenin müdürü Tuğba Altın'la canlı bağlantı gerçekleştiren Japon kanalı, 'Boncuk'un vefa örneğini izleyicilerine aktardı.