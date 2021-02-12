Trabzon'un 'Hachiko'su Boncuk Japonya'da haber oldu!

"SEVGİNİN SEMBOLÜ"

Hastanenin müdürü Tuğba Altın, Boncuk'un sahibinin taşındığı ambulansın peşine takılarak hastaneye geldiğini belirterek, "Her gün buraya gelmeye devam etti. Aradan birkaç gün geçince hasta yakınları ve hastane çalışanları bu durumu fark etti. Herkesin çok hoşuna gitti bu sergilenen vefa örneği. Biz de birkaç defa sahibini aşağıya indikten sonra Boncuk'un ağladığını ve ona kavuştuğu andaki mutluluğunu gözlemlemiştik. Türkiye'de birçok kanalda yer aldı haber. Biz dünya basınında bu denli ilgisini çekebileceğini tahmin etmemiştik" dedi.