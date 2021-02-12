Yabancı fenomenler Talas'ta

Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve İran gibi ülkelerden gelen heyet, Talas'ın tarihi mekanlarını ziyaret etti. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nın yanı sıra Talas Sanat Galerisi ve Yaman Dede Konağı'nı ziyaret eden heyete, gezdikleri yerler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Kayseri'yi ve Talas'ı tanımaktan oldukça mutlu olduklarını söyleyen heyet, geziden büyük keyif aldıklarını ve Talas'ı çok sevdiklerini söyledi.

Talas ile ilgili düşüncelerini aktaran Sırbistanlı İvana Daboviç, Talas'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Zaten burayı çok iyi biliyorum çünkü 10 yıl önce yine ziyaret etmiştim. Gittiğimiz yerler güzel yerler, tanıtımının yapılması ile birlikte daha çok yabancı turist buralara gelebilir." dedi. Geziden duyduğu mutluluğu dile getiren Ivan Minçev ise, "Tarihi yerleri ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonu devletin yapması çok güzel. Turizm tanıtımı açısından çok önemli. Biz de burada olmaktan mutluyuz" dedi.