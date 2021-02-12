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sınav giriş yerleri açıklandı! ile 2021 YDUS sınav giriş belgesi sorgulama

sınav giriş yerleri açıklandı. tarafından yapılan duyuru ile birlikte 20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu. Adaylar, hangi bina ve salonda sınava katılım sağlayacakları bilgisine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor. 12 Şubat saat 14:00 itibarıyla erişime açılan sınav giriş belgeleri, adayların sınava giriş yapacakları yer bilgisini gösteriyor. Sınava yaklaşık 10 gün kala sınav giriş belgelerini temin ederek hangi bina ve salona atandıklarını öğrenmek isteyen adaylar “ÖSYM 2019 YDUS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:12 ABONE OL
YDUS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2021 YDUS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen sınavlarda, uygulamadan bir süre önce sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılıyor. Adaylar, katılım sağlayacakları sınav için açıklanan sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden temin ederek hangi adres, bina ve salonda sınava katılacakları bilgisine erişiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının söz konusu sayfası üzerinden giriş belgesine erişim sağlayabilmek için sınava girecek adayların T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini ilgili boşluklara doğru bir şekilde girmesi gerekiyor. ÖSYM kılavuzuna göre, ÖSYM 2021 YDUS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ

Adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden aşağıdaki linke tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak 2019 YDUS sınav giriş belgesi dökümüne ulaşabilir.

YDUS 2021 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından paylaşılan 2021 YDUS başvuru kılavuzunda sınav giriş belgelerinin adayların adresine gönderilmeyeceği, belgelerin adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinilmesi gerektiği adaylar ile paylaşılmıştır.

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YDUS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2021 YDUS sınav giriş belgesi sorgulama
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