YDUS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2021 YDUS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen sınavlarda, uygulamadan bir süre önce sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılıyor. Adaylar, katılım sağlayacakları sınav için açıklanan sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden temin ederek hangi adres, bina ve salonda sınava katılacakları bilgisine erişiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının söz konusu sayfası üzerinden giriş belgesine erişim sağlayabilmek için sınava girecek adayların T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini ilgili boşluklara doğru bir şekilde girmesi gerekiyor. ÖSYM kılavuzuna göre, ÖSYM 2021 YDUS sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

YDUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ

Adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden aşağıdaki linke tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak 2019 YDUS sınav giriş belgesi dökümüne ulaşabilir.