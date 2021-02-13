14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu?

14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde de bir süredir, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Durum böyle olunca, eşine ya da sevgilisine çiçek almayı düşünenler, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÇİÇEKÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Şubat'ta çiçek satışı ile ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, merak edilen sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu sorularına netlik kazandırıldı.