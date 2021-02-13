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14 Şubat 'nde var mı? Sokağa çıkma yasağında yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu?

14 Şubat geldi çattı. Bu yıl pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Hâl böyle olunca, sokağa çıkma yasağında yarın var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından çiçekçiler ile ilgili olarak bir genelge yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu sorusuna açıklık getirildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:50 ABONE OL
14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu?

14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde de bir süredir, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Durum böyle olunca, eşine ya da sevgilisine çiçek almayı düşünenler, sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÇİÇEKÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Şubat'ta çiçek satışı ile ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, merak edilen sokağa çıkma yasağında çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu sorularına netlik kazandırıldı.

ÇİÇEKÇİLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00--17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek satışı var mı? Sokağa çıkma yasağında yarın çiçekçiler açık mı, çalışıyor mu?
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