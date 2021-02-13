18 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Adreslerden kimyasal maddeler de çıktı!

İstanbul'da 36 uyuşturucu satıcısı; 18 kilo 542 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Operasyonda kimyasal maddeler de bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 18 kilo 542 gram uyuşturucu madde, altı uyuşturucu hap, 50 gram kimyasal madde, bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 850 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.