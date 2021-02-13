Babasının öldürdüğü annesinin mezarını ziyaret etti

Adana'da 5 aylık hamile eşi Burcu Çiftçi'yi (20) 2014 yılında tabancayla öldürüp "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi alarak 20 yıl hapis cezası alan Mehmet Çiftçi'nin kızı Mısra (11), annesinin mezarını ziyaret etti. Mısra, "Tek hatırladığım, annemin kafasını duvarlara vuruyordu. Bunu babam yapıyordu ama onu sevmediğim için baba demek istiyorum" dedi.

PTT Evleri Mahallesi'nde oturan lise 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Çiftçi, ailesinin istememesine rağmen tatlıcılık yapan Mehmet Çiftçi ile tanıştı ve çift 2010'da kaçtı. Aynı yıl Mısra adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Mehmet Çiftçi, severek evlendiği Burcu Çiftçi'ye şiddet uygulamaya başladı. Baskı ve dayaklar yüzünden genç kadın çocuğunu da alarak babaevine sığındı ve boşanmaya karar verdi.

Mehmet Çiftçi'nin "Bir şans daha ver" sözü üzerine Burcu Çiftçi, davadan vazgeçti ve evine döndü. Ancak ikinci çocuğuna hamile olan genç kadın şiddetten kurtulamadı. Mehmet Çiftçi, 11 Eylül 2014'te Akkapı Mahallesi'ndeki boş bir tarlada Burcu Çiftçi'yi tabancayla öldürdü. Katil koca, mahkemede haksız tahrik" ve "iyi hal" indiriminden yararlandı ve 20 yıl hapis cezası aldı.

Velayeti anneannesi Songül Teber'e verilen Mısra Çiftçi, önceki gün annesinin mezarını ziyaret etti. Annesinin mezarına sarılan küçük kız, babasına ismiyle hitap ederek, "Bir gün ben yatak odasındaydım annemin kafasını duvarlara vuruyordu. Sonra annem beni gelip uyutmuştu. Bunları Mehmet yapıyordu, kendisi babam oluyor ama baba demek istemiyorum çünkü onu sevmiyorum. Kendisine annemi neden öldürdüğünü sormak isterdim" dedi.