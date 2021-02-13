Bu yıl Sevgililer Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Artık sayılı saatler kala "Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çiftler, bu özel ve anlamlı günü alacakları hediyeler, atacakları mesajlar taçlandırmak isterken İçişleri Bakanlığı çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen bir genelge yayımladı. Bu genelge kapsamında Sevgililer Günü'nde belirli saatler arasında evlere servis şeklinde çiçek satışı yapılacak.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Koronavirüs pandemisinin gölgesinde kutlanacak olan Sevgililer Günü bu yıl, Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonları pandemi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu kapsamda birbirinden ayrı kalacak çiftler için üzüntüye sebep olsa da toplum sağlığı açısından oluşması muhtemel riski önlemek adına yasaklara riayet etmek önem taşıyor.
Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.