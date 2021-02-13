Bu yıl Sevgililer Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?

Artık sayılı saatler kala "Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çiftler, bu özel ve anlamlı günü alacakları hediyeler, atacakları mesajlar taçlandırmak isterken İçişleri Bakanlığı çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen bir genelge yayımladı. Bu genelge kapsamında Sevgililer Günü'nde belirli saatler arasında evlere servis şeklinde çiçek satışı yapılacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde kutlanacak olan Sevgililer Günü bu yıl, Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonları pandemi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu kapsamda birbirinden ayrı kalacak çiftler için üzüntüye sebep olsa da toplum sağlığı açısından oluşması muhtemel riski önlemek adına yasaklara riayet etmek önem taşıyor.