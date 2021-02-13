En anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajları! Kadına ve erkeğe uzun, kısa, yeni ve resimli Sevgililer Günü mesajı sözleri

Dünya genelinde milyonlarca sevgilinin, evlinin beklediği 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü geldi. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalarla kutlanacak. Öyle ki, 14 Şubat'ın denk geldiği pazar günü sokağa çıkma yasağı bulunuyor ve bu yüzden dışarıda Sevgililer Günü kutlaması yapılamayacak. Hâl böyle olunca, en güzel, romantik ve özel Sevgililer Günü mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Sevgilerini sokaklarda, parklarda ilan edemeyecek olanlar, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri ile bunu sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirecek.
Kadına ve erkeğe gönderilecek Sevgililer Günü mesajları ile sevgiliye, eşe duyulan minnet, saygı ve sevgi bir kez daha hissettirilecek. Bu noktada, en güzel, romantik ve uzun Sevgililer Günü mesajı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en özel, farklı, yeni, kısa, anlamlı ve resimli 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte, kadına, erkeğe, eşe ve sevgiliye gönderilecek en romantik, anlamlı, farklı, neşeli ve resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı sözleri 2021;
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.
Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...
Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!