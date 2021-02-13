Genç öğretmen kalbine yenildi

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küçük'ün herhangi bir darp izi tespit edemedi. Genç eğitimcinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan otopside İdris Küçük'ün ilk belirlemelere göre kalp damarının yırtılması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölüm nedenini 3 ay sonra belirleneceğini kaydedildi. Morgdan alınan İdris Küçük'ün cenazesi Serik'in Ayanos Köy mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç öğretmenin ikinci çocuğunun 8 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Eşi Pınar Küçük'ünde bir kolejde öğretmenlik bildirildi.