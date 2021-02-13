Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç öğretmen kalbine yenildi

Genç öğretmen kalbine yenildi

’da başının ağrıdığını söyleyip uykuya dalan 38 yaşındaki kimya öğretmeni hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi 1050 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İstanbul’dan gelen öğretmen İdris Küçük saat 23.00 sıralarında eşi ’e başının ağrıdığını söyledi, ardından uykuya daldı. Saat 00.05 sıralarında ise eşinin hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 13.2.2021 12:48 ABONE OL
Genç öğretmen kalbine yenildi

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küçük'ün herhangi bir darp izi tespit edemedi. Genç eğitimcinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan otopside İdris Küçük'ün ilk belirlemelere göre kalp damarının yırtılması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölüm nedenini 3 ay sonra belirleneceğini kaydedildi. Morgdan alınan İdris Küçük'ün cenazesi Serik'in Ayanos Köy mezarlığında yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç öğretmenin ikinci çocuğunun 8 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Eşi Pınar Küçük'ünde bir kolejde öğretmenlik bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç öğretmen kalbine yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA