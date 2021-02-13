Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Şanlıurfa'nı Haliliye ilçesinde bina havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.
Olay, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havalandırmadan kedi sesleri duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bina havalandırmasına düşen kedi ip merdiven yardımıyla havalandırma boşluğundaki çıkartarak kurtardı. Havalandırma boşluğuna nereden geldiği anlaşılmayan yavru kedi yeniden doğaya bırakılarak özgürlüğüne kavuştu.