Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasıyla temeli atılan sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine yapılan yeni modern barınakla birlikte sokak dostları daha iyi bir yaşam ortamına kavuşacak.

Siverek - Diyarbakır karayolu 10'uncu kilometresinde çalışmalarına başlanan modern 'Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 yazlık ve kışlık barınağın yanı sıra kuduz karantina odaları, ilk kabul binası, rehabilitasyon merkezi ile mini hastane yer alıyor.

Hastane binası içerisinde ameliyathaneler, röntgen odası, klinik tesis, aşılama tesisleri, kısırlaştırma alanları, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağıyla sokak hayvanları daha sağlıklı, hijyenik ve modern bir ortamda tedavi olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında barınağın inşasına başlandığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, "Kısa sürede yapımının tamamlanmasını beklediğimiz 'Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aynı anda 900 hayvana bakılması planlanıyor. Her canlı değerlidir anlayışıyla yapılacak çalışmalar neticesinde sokak dostları daha iyi bir ortamda tedavi edilecek. Alanda yazlık ve kışlık barınaklar, karantina odaları, kabul binası ile mini hastane yer alıyor." dedi.