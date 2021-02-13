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’ndan için ek genelge! ’nde yasak var mı?

Her sene 14 Şubat tarihinde kutlanan bu sene Pazar gününe denk geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Şubat’ta yasak olup olmadığı ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu önemli günün hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle tarafından Sevgililer Günü için ek genelge yayınlandı. Genelgeye göre; Sevgililer Günü’nde yasak var mı sorusunun yanıtı da genelge doğrultusunda netlik kazanmış oldu.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:50 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı’ndan Sevgililer Günü için ek genelge! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin genelge detayları belli oldu. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen bu önemli günde yasak olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yasak var mı sorusunun yanıtı da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre belli oldu.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YASAK VAR MI?

Hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulandığı için 14 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak.

14 ŞUBAT HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Bu sene 14 Şubat tarihi pazar gününe denk geliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE!

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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İçişleri Bakanlığı’ndan Sevgililer Günü için ek genelge! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yasak var mı?
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