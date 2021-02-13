İçişleri Bakanlığı’ndan Sevgililer Günü için ek genelge! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin genelge detayları belli oldu. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen bu önemli günde yasak olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yasak var mı sorusunun yanıtı da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre belli oldu.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YASAK VAR MI?

Hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulandığı için 14 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak.