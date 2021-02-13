İnfaz koruma memurundan meslektaşına sürpriz evlilik teklifi

Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abbasoğlu nöbet değişimin ardından cezaevine yakın bir parka oturmak için çağırdığı meslektaşı olan cezaevinde öğretmenlik yaparak okuma yazma dersleri veren Aşşenur Ecem Bolat'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

2 arkadaşının yardımıyla parkta bulunan bir bankı balonla süsleten Abbasoğlu, evlilik teklifi yapacağı meslektaşı parka getirerek evlilik teklifini gerçekleştirdi.

14 Şubat Sevgililer gününde nöbette olduğunu belirten İnfaz Koruma Memuru Neşet Abbasoğlu; "14 Şubat Sevgililer gününde Cezaevinde nöbette olduğumuz için nöbet çıkışında 2 arkadaşımın yardımıyla parkın bir bankını süsleyerek sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedim, Koronavirüs salgınından dolayı hafta sonuna denk gelen sevgililer gününde teklif yapabileceğim bir kapalı alan olmadığı için arkadaşlarımın desteğiyle tedbirli bir şekilde parkta yaptım. Bu yılda böyle oldu inşallah salgın sürecini tedbirlere uyarak atlatırsak daha çok güzel günlerde daha güzel bir şekilde kutlamak bizlere nasip olur." diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi alan meslektaşı Öğretmen Aşşenur Ecem Bolat ise şunları kaydetti: "Nöbet çıkışında cezaevine yakın bir parkta dinlenmek için oturmaya gittik, parka gelince yüzüğü bana uzatınca şoka girdim, böyle bir evlilik teklif beklemiyordum. Evlilik teklifi yaparak yüzüğü bana uzatınca bende kabul ettim, ilerleyen günlerde ailelerimizin de onayını alarak nişan ve evlilik hazırlıklarını kısmet olursa başlayacağız."