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'te acı olay! Eve balkondan girdi, annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

'nin ilçesinde bir gayrimenkul firmasının sahibi olan 48 yaşındaki , kapı açılmayınca balkondan eve giren oğlu tarafından ölü bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Vildan Uslu'nun ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 11:19 Son Güncelleme: 13.2.2021 11:37 ABONE OL
İzmit'te acı olay! Eve balkondan girdi, annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul firmasının sahibi olan Vildan Uslu'dan (48), haber alamayan oğlu, Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

ANNESİNİ HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULDU

Çaldığı kapıyı kimse açmayınca balkondan eve giren Uslu'nun 17 yaşındaki oğlu, annesini hareketsiz halde yatarken buldu. Gencin yardım istemesi üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

ÖLÜMÜ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilen ve kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Vildan Uslu'nun ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

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İzmit'te acı olay! Eve balkondan girdi, annesinin cansız bedeniyle karşılaştı
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