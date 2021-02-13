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2021: Diyanet takvimi ile bu yıl ?

Mukaddes üç aylar, 13 Şubat itibarıyla başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması ile birlikte 2021 merak konusu oldu. Diyanet takvimine göre tarihleri belirtilen 5 kandil gününden 4’ü üç ayların içerisinde yer alıyor. ? İşte yılın ilk kandili Regaip Kandili tarihi ve Diyanet tarafından paylaşılan takvim…

Giriş Tarihi: 13.2.2021 14:25 ABONE OL
Kandil tarihleri 2021: Diyanet takvimi ile bu yıl Kandil ne zaman?

Rahmet, bereket ve manevi yenilenme olarak tanımlanan üç ayların başlaması ile birlikte 2021 kandil tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, Recep Ayı'nın Cuma gününe bağlanan ilk Perşembe akşamı olan 18 şubat tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİL NE ZAMAN?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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Kandil tarihleri 2021: Diyanet takvimi ile bu yıl Kandil ne zaman?
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