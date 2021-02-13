Kandil tarihleri 2021: Diyanet takvimi ile bu yıl Kandil ne zaman?

Rahmet, bereket ve manevi yenilenme olarak tanımlanan üç ayların başlaması ile birlikte 2021 kandil tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, Recep Ayı'nın Cuma gününe bağlanan ilk Perşembe akşamı olan 18 şubat tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek.
KANDİL NE ZAMAN?
Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar