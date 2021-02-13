Kandil tarihleri 2021: Diyanet takvimi ile bu yıl Kandil ne zaman?

Rahmet, bereket ve manevi yenilenme olarak tanımlanan üç ayların başlaması ile birlikte 2021 kandil tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, Recep Ayı'nın Cuma gününe bağlanan ilk Perşembe akşamı olan 18 şubat tarihinde Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİL NE ZAMAN?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.