Karakeçi kilimleri şark köşelerini süslüyor

Bölgede unutulmaya yüz tutmuş Karakeçi kilimlerini yaşatmak adına üretim çalışmalarına başlayan Halk Eğitimi Merkezi, pandemi öncesi kadınlar tarafından yapılan kilimler vatandaşlar tarafından ilgiyle şark köşelerinde kullanılıyor.

Kilim sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Siverek Halk Eğitim Müdürü Mahmut Kışlar şunları kaydetti: "Kilim kursu yıllar önce merkez bünyesinde açıldı ve kısa süre sonra da kapatıldı. Böyle bir kursun yeniden rağbet göreceği düşüncesiyle 12 yıl aradan sonra tekrar açtık. Pandemiden dolayı kadınlarımızın yaptıkları kilimler, şark köşelerini süslüyor."

KİLİM TARİHİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR

Kilim tarihinin çok eskilerden geldiğini söyleyen Kışlar, "Türk ve dünya tarihinde çok eski bir geçmişi olan bir üründür. Tarihi milattan öncesine dayanır hatta Türkiye'de yapılan kazı çalışmalarında Truva'da milattan öncesine ait bir kilim bulunmuştur. Şu an yaşatmaya çalıştığımız Karakeçi kilimlerine ait milattan önce 650 yılına ait bir parça bulunmuştu, bulunan o parçanın desenlerinden ilhamla yola çıkarak daha sonra Selçuklularda ve Osmanlılarda yapılan kilimleri yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.