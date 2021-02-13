Küçük Kamil'e İzmir polisinden sürpriz doğum günü

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağında dışarı çıkamadığı için doğum gününü kutlayamayan 6 yaşındaki Kamil Emre'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Kamil Emre'nin ailesi pasta almak için evden çıkamadıklarını belirterek polisleri aradı. Bunun üzerine harekete geçen Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri pastaneden aldıkları pasta ile 6 yaşındaki Kamil Emre'nin Karşıyaka ilçesindeki evine gitti. Zil çaldıktan sonra kapıya yönelen Kamil Emre, ellerinde pasta ile gelen polisleri karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Kamil Emre'ye polis şapkası ve bardak hediye edildi. Polislere teşekkür eden Kamil Emre, çok mutlu olduğunu söyledi. Polis ekipleri Kamil Emre ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.