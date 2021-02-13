Polisler görünce şok oldular

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik İncirlik Park alanında uygulama gerçekleştirdi. Ekipler durdurdukları yolcu otobüslerinde arama yaptı. Şüphelendikleri çay paketlerini bıçakla açan ekipler gördükleri karşısında adeta şok geçirdi.

Ekipler çay paketlerine gizlenmiş 52 adet gümrük kaçağı android cep telefonuyla karşılaştı. Ayrıca valizlerin içine battaniyelere sarılmış gümrük kaçağı olan 2 bin 200 paket sigara, 500 paket sigara kartuşu, 400 adet puro ile 20 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.